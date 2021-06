Il 15 giugno parte il cinema alla Molinella con la stagione ideata dal cineclub Il Raggio Verde

Torna il 15 giugno il cinema all’aperto del cineclub Il Raggio Verde. Per il secondo anno consecutivo, l’Arena Borghesi non sarà in viale dello Stradone ma in piazza Nenni a causa dei lavori di riqualificazione che restituiranno ristrutturata l’arena solo nella primavera del 2022. Sono 42 le serate dedicate al cinema alla Molinella, dove, l’Arena Borghesi dovrà condividere gli spazi con teatro e musica. Molte le serate ad ingresso gratuito mentre, per quelle a pagamento, verranno applicati forti sconti per i giovani sotto i 20 anni. Sarà un calendario fortemente influenzato da una produzione cinematografica rallentata dalla pandemia e dalla scelta di molti distributori di non portare in sala i film oggi presenti su diverse piattaforme digitali. Non mancheranno comunque alcuni dei protagonisti agli ultimi Oscar, film legati alle celebrazioni dantesche, la musica (con i muti musicati e un documentario che ripercorre l’incredibile storia di Rockin’ 1000) e per la prima volta si parlerà di serialità televisiva, in una di quattro serate pensate appositamente per i giovani. Come da tradizione, fra le serate ad ingresso gratuito, un ciclo dedicato ai film che hanno fatto la storia del cinema (Wong Kar-Wai Dario Argento, Hayao Miyazaki, Ingmar Bergman): la serata d’apertura sarà con “Il grande Lebowski” dei fratelli Coen