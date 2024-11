Il 14 dicembre Faenza celebra gli 80 anni dalla Liberazione: corteo da Porta delle Chiavi fino in centro

Il 14 dicembre Faenza celebra gli 80 anni dalla Liberazione. Dopo la commemorazione in via Cavour dei soldati Sikh caduti nella battaglia di Faenza, alle 15.30 partirà da Porta delle Chiavi un corteo diretto in Piazza del Popolo a ricordare l’entrata degli alleati in città e al quale potranno partecipare tutti i faentini. Saranno in realtà tante le iniziative, in programma dal 5 al 19 dicembre, per ricordare l’importante anniversario. Il Salone delle Bandiere della residenza municipale ospiterà una mostra dedicata agli uomini e alle donne della Liberazione. A Palazzo Laderchi, al Museo del Risorgimento, verrà allestita un’anteprima della nuova mostra dedicata alla Seconda Guerra Mondiale.