Profumo di Olimpiadi invernali in città. Giovedì 13 novembre(ore 20.15) al ristorante bistrot “Rossini”, Claudia Giordani, atleta di punta della nazionale italiana femminile di sci alpino negli anni’70, sarà ospite di eccezione dell’incontro del Panathlon Club Faenza “Verso le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026”.

Claudia Giordani ha partecipato a due edizioni dei Giochi Olimpici: a Innsbruck in Austria nel 1976, quando vinse in slalom speciale la medaglia d’argentovalida anche per i Mondiali e a Lake Placid negli USA nel 1980, dove ottenne il quinto posto sempre in slalom. E’ stata in pista anche in altre due edizioni dei Campionati Mondiali: St.Moritz (Sui) 1974 (quinto posto in slalom) e Garmisch (Ger) 1978 (ottava in slalom).

Il suo palmares è ricco di quattro vittorie in gare di Coppa del Mondo, di quattordici titoli italiani, un oro e un bronzo ai campionati Europei juniores, una medaglia d’oro e una di argento alle Universiadi di Jaca (Spagna) nel 1981 dove chiuse la carriera. E’ stata capitana della squadra che fu definita “Valanga Rosa” per i successi delle atlete italiane dopo la famosa “Valanga Azzurra” al maschile.

Dopo il ritiro dall’agonismo, Claudia Giordani è rimasta legata allo sport, lavorando nel campo della comunicazione, come giornalista e commentatrice tv. Maestra di sci, delegato tecnico della FIS (Federazione internazionale di sci) e giudice nazionale, si è distinta come dirigente sportiva in vari ruoli tra cui quello di vicepresidente del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nell’ultimo quadriennio dal 2021 fino a giugno 2025. Cavaliere della Repubblica e Stella d’oro C.O.N.I. al merito sportivo, da sempre si impegna a favore dei giovani, delle donne, della montagna e della cultura dello sport.

Per motivi organizzativi la presenza dei soci del Panathlon Club Faenza, ospiti, amici e appassionati dello sci e degli sport invernali deve essere comunicata entro mercoledì 12 novembre al cerimoniere Mauro Benericetti (tel. 334.6012469) oppure via mail:panathlonclubfaenza@gmail.com