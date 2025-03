Il 13 aprile la terza edizione della Coppa Dal Pane: gara ludica in memoria di Valter

Terza edizione della Coppa dal Pane il 13 aprile a Faenza. La gara ludica era programmata per lo scorso settembre, ma fu annullata a causa dell’alluvione. Ora l’evento in memoria di Valter Dal Pane è pronto a ripartire. Un circuito a tappe di 24 km, da percorrere in bici o in risciò, mascherati, fra le colline di Celle e Castel Raniero. Quinzan, Trerè, La Rinaldina e l’ex agriturismo Carloni le principali soste durante la gara. Il via dalla piazza di Faenza. Arrivo al Moscone di via Mura Mittarelli. Iscrizioni aperte fino al 9 aprile. Si partecipa a squadre, minimo 2, massimo 8 persone