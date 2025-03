Il 12 aprile la manifestazione contro il rigassificatore: “Col gas le bollette non scendono”

Manifestazione a Ravenna contro il rigassificatore in programma il12 aprile, nei giorni di entrata in funzione dell’impianto al largo di Punta Marina. Ritrovo in piazzale Aldo Moro, a partire dalle 14. Sono diverse le associazioni alla base dell’organizzazione del corteo, un evento col quale non si vuole protestare unicamente contro il progetto realizzato da SNAM, ma contro l’intero sistema ancorato all’energia fossile, che ha portato a Ravenna, nel giro di pochi anni, un nuovo gasdotto, il deposito di GNL, il sistema di cattura e stoccaggio della CO2 e potrebbe vedere riattivate le trivellazioni in mare. Quella sarà inoltre la settimana della fiera dell’OMC.

Oltre al corteo di protesta, le associazioni ambientaliste hanno organizzato anche una serie di altri appuntamenti aperti alla cittadinanza.