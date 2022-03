L’Emilia Romagna è la regione che ha avuto un ruolo pionieristico nello sviluppo dei sistemi di soccorso sanitario preospedaliero. L’esperienza di centrali operative a valenza provinciale che gestiva le risorse di mezzi disponibili al fine di fornire una risposta efficace ed efficiente risale a metà degli anni ’80. Questo modello ha contribuito in modo determinante a quanto presente nel DPR 27 marzo 1992 (“Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”) che sancisce la “nascita” del 118, del sistema di risposta alle emergenze territoriali.

Sabato 26 e domenica 27 marzo la Centrale Operativa Romagna Soccorso sarà aperta ai cittadini. Dalle 9 alle 18 visite guidate con gli operatori per conoscere come funziona. Dalle chiamate agli smistamenti dei mezzi di Soccorso.

L’organizzazione del sistema 118 ha consentito di rispondere al meglio alla pandemia COVID-19. La prima ondata del febbraio – marzo 2020 ha impattato in modo assai rilevante in termini di chiamate al 118, passando in un giorno (dal 21 febbraio data del primo caso in Italia, ai giorni successivi) da 450 chiamate ad oltre 1300, triplicando il numero di richieste. Questo numero assai elevato di chiamate era legato a richieste di informazioni in merito a percorsi da seguire, alla paura ed all’ansia rispetto ad una condizione che non si conosceva: il 118 è stato per diverse settimane punto di riferimento per i cittadini, in una fase di riorganizzazione di tutto il sistema sanitario.

Il sistema di soccorso ha uno stretto legame con la rete ospedaliera policentrica di AUSL della Romagna, consentendo il trasporto mirato nell’ospedale idoneo per il trattamento del paziente, con percorsi diretti in caso di specifiche patologie (accesso ai laboratori di emodinamica per l’infarto miocardico, lo stroke center in caso di ictus). Nel 2021 sono stati eseguiti 130 mila interventi di soccorso, con un terzo degli stessi nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

Nell’esperienza del 118 Romagna su tutte le ambulanze è presente un infermiere, con esperienza e formazione specifica. Ne deriva l’indubbio vantaggio che già del primo intervento è garantita una risposta sanitaria qualificata e professionale, specialmente nel caso delle patologie “tempo-dipendenti” ovvero delle condizioni acute che richiedono cure precoci e qualificate per ottenere la miglior ripresa possibile per il paziente (arresto cardiaco, infarto miocardico, ictus, trauma grave). La presenza ulteriore di automediche consente, nei casi di maggiore gravità, il simultaneo intervento di medici in grado di trattare il paziente con la necessaria competenza diagnostico-terapeutica. Ad ulteriore integrazione del sistema di risposta preospedaliera occorre considerare l’elisoccorso, che quest’anno (il 5 luglio 2022) “compie” 35 anni di attività. Esso rappresenta una “terapia intensiva volante” che consente l’anticipazione sul territorio dei trattamenti di “medicina critica dell’emergenza” con guadagno di tempi e avvio di percorsi ospedalieri di trattamento definitivo.

L’encomiabile impegno degli operatori tecnici che per prima rispondono alla chiamata ed indirizzano la richiesta (azione di “filtro”) e degli infermieri che hanno saputo rispondere e processare chiamate per emergenze sanitarie e per fornire informazioni con finalità di tranquillizzare le persone, ha consentito di rispondere in modo puntuale a tutti i cittadini.

La risposta territoriale ha comportato nelle fasi più critiche di diffusione dell’infezione SARS-CoV-2 un impegno del personale 118 nella valutazione domiciliare dei pazienti al fine di supportare la rete territoriale nella decisione di ricovero o meno in ospedale, con la finalità di non sovraccaricare il pronto soccorso con pazienti paucisintomatici in grado di essere trattati a domicilio, ed al tempo stesso di garantire il trattamento tempestivo ai casi più severi. Una intensa attività di trasporti di pazienti critici fra terapie intensive, nell’ambito di una collaborazione proficua della rete regionale 118. L’esperienza dell’epidemia COVID-19 ci ha lasciato diversi spunti di riflessione e valorizzato i punti di forza del sistema 118 Romagna. In particolare, sono emersi il valore del lavoro di squadra e la forza dell’organizzazione sanitaria come elemento fondamentale per affrontare imprevisti e situazioni di grande criticità. La forza di un’organizzazione è nel continuo sviluppo di strategie, di modifiche continue che, sulla base dell’analisi dei dati e delle evidenze scientifiche consente di fornire sempre le risposte più appropriate ed efficaci.

In particolare, lo sviluppo della tecnologia (videoconferenza), consente da un lato di poter fornire alle persone presente sul posto istruzioni pre-arrivo per mettere in atto manovra di soccorso, come la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce, che portano a migliorare la sopravvivenza delle vittime di arresto cardiaco, e dall’altro di implementare sistemi di “telemedicina” e di “teleconsulto” per integrare ancora più puntualmente l’attività dei team sanitari, infermieri e medici.

A distanza di trent’anni l’esperienza largamente positiva rafforza l’obiettivo di rendere l’organizzazione del sistema 118 Romagna ancora più uniforme ed integrata nell’ambito dell’offerta sanitaria complessiva. Per meglio fare conoscere come opera il sistema 118, nelle giornate di sabato 26 marzo 2022 e domenica 27 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, è stato programmato un “open day” presso la centrale operativa 118 e la base elisoccorso di Ravenna aperto a tutti i cittadini.

E’ richiesto il green pass per poter accedere alle aree individuate per la visita che sarà guidata da operato del 118.