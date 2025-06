Il 107° anniversario di Baracca apre un ciclo di eventi a Lugo

Due settimane ricche di iniziative a Lugo in occasione del 107° anniversario della morte di Francesco Baracca. Proprio lunedì inizia un trittico di appuntamenti alla Rocca Estense come marcia di avvicinamento alla cerimonia commemorativa di giovedì 19 giugno. La giornata di celebrazioni dell’eroe lughese si concluderà con la rappresentazione, ai piedi del grande monumento, di Il Piccolo Principe, spettacolo che Emilia-Romagna Festival riporta in scena per la prima volta dopo la morte di Catherine Spaack.

Gli appuntamenti culturali continueranno con la rassegna multiculturale di Lugocontemporanea, che quest’anno prende il titolo EducAid, e col trittico di Ravenna Festival, che porterà al Pavaglione Uri Caine, Stefano Bollani ed Enrico Rava e Malika Ayane