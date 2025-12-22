IKEA Italia rafforza ulteriormente la sua presenza in Emilia-Romagna con la prossima apertura di un plan and order point nella città di Ravenna.

Dal mese di marzo, i ravennati avranno la possibilità di interagire con IKEA attraverso un format consolidato. Il nuovo plan and order point aprirà all’interno del Centro Commerciale Esp. Nello spazio di 120 metri quadri, i clienti potranno lasciarsi ispirare dalla selezione delle proposte d’arredo presenti, per progettare ambienti su misura per la propria casa o attività commerciale. Grazie al supporto dei consulenti, che guideranno il cliente attraverso l’intera esperienza d’acquisto, sarà inoltre possibile acquistare dall’intero catalogo online di IKEA, ricevendo successivamente l’ordine nella modalità preferita.

Il nuovo touchpoint andrà ad arricchire l’ecosistema IKEA in Emilia-Romagna, portando a cinque i punti di incontro con l’azienda all’interno della regione, in cui, oltre alle tradizionali “scatole blu” di Bologna, Rimini e Parma, è presente anche il plan and order point di Modena.

“L’apertura imminente segna un ulteriore passo nella strategia omnicanale di IKEA, che ha come obiettivo l’integrazione di punti vendita fisici con lo sviluppo del digitale, al fine di consentire ai clienti di scegliere dove e come interagire con l’azienda e la sua offerta”.