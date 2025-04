Ieri il primo dibattito tra i candidati sindaci di Ravenna

Si è tenuto ieri sera il primo dibattito tra i sei candidati sindaci di Ravenna alle elezioni amministrative del 25-26 maggio. Organizzato da Azione Cattolica Giovani, durante il dibattito, composto da 12 domande, ogni candidato aveva a disposizione uno o due minuti per rispondere, on possibilità di replica solo 3 volte in tutto il corso della serata. Al termine, ognuno aveva la possibilità di lanciare un appello finale di un minuto. I macrotemi toccati sono giovani e università, spazio urbano e sostenibilità, sicurezza urbana, e lavoro e povertà. Tra i temi che hanno fatto più discutere c’è la riqualificazione delle aree degradate, la sicurezza urbana e la manutenzione delle strade.