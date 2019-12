Identità di genere. La mamma: “Greta mi fa conoscere una realtà che io ignoravo”

Nella serata di mercoledì 18 dicembre, in un ristorante a Ravenna numerose persone hanno incontrato e supportato con un abbraccio o semplicemente con la propria presenza Greta, la 13enne ravennate che ha deciso di far conoscere la propria storia e di come non si sia più trovata a suo agio nel suo corpo maschile. Durante la serata Greta ha spiegato come nella vita stia cercando di superare difficoltà e pregiudizi con la vicinanza e l’aiuto dei suoi familiari. All’incontro pubblico ha preso parte, con un breve intervento, anche l’assessora a politiche e cultura di genere Ouidad Bakkali