La Polizia Locale di Cervia ha identificato il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente avvenuto questa mattina in via 2 Giugno, nei pressi della Prima Traversa. Si tratta dell’automobilista che, dopo aver investito un pedone, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

“Desidero ringraziare la nostra Polizia Locale per la prontezza e l’efficacia con cui ha operato, riuscendo in tempi brevissimi a risalire all’identità del responsabile.

Esprimo un sentito plauso alle donne e agli uomini del Corpo per la competenza, la professionalità e l’impegno quotidiano con cui lavorano per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nella nostra città” ha commentato il sindaco di Cervia Mattia Missiroli.

L’uomo, un anziano di 90 anni, era alla guida di una Mini grigia e, prima che gli agenti della Locale lo potessero raggiungere, si è costituito alla locale caserma dei carabinieri.