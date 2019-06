Ichoose – la violenza non è un gioco: progetto-dimostrazione su come uscirne

Il messaggio che vuole veicolare il progetto #ichoose – la violenza non è un gioco, per la prevenzione della violenza su donne e minori, voluto dal Comune di Ravenna, finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, realizzato dal regista Gerardo Lamattina in collaborazione con l’associazione Linea Rosa, è il seguente: “Scegli, non lanciare i dadi. Non affidarti al caso e non credere che il tuo destino sia già stato deciso. Uscire dalla violenza si può. Scegli di farlo e di farti aiutare dalle persone giuste nel posto giusto”.