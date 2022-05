Dopo due anni di blocco dovuto alla pandemia, si è svolta mercoledì 4 maggio, nell’aula magna dell’Istituto S. Rocco, alla presenza degli studenti, degli insegnanti promotori (prof. Fabrizio Tura, coordinatore, prof.ssa Nikoleta Tsavaki, prof.ssa Paola Mazzotti e della prof.ssa di tecnologia Silvia Dal Prato) e delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° “Bendandi” di Faenza e Granarolo, la premiazione del concorso promosso dagli “Amici della Cardiologia” di Faenza, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla prevenzione delle malattie cardiache.

Sono intervenuti diversi componenti dell’Associazione e il presidente, dott. Roberto Casanova, si è complimentato per avere interpretato con creatività e sensibilità i temi del concorso di quest’anno:

1. “II cuore al tempo del Covid: tra famiglia, scuola, solidarietà, amicizia e prevenzione”.

2. “II cuore, un amico per la vita. Val la pena di proteggerlo”.

I premi sono stati così assegnati:

Classe 2A “Bendandi” Faenza

1° classificato: Giulia Carli Moretti – ex aequo

1° classificato: Simone Atzori e Bruno Ghelli – ex aequo

2° classificato: Nicola Savini

Classe 2B “Bendandi” Faenza

1° classificato: Alessia Laghi

2° classificato: Giorgia Alpi

3° classificato: Aurora Barzagli

Classe 2C “Bendandi” Faenza

1° classificato: Niccolò Cappelli

come un puzzle, esplicitando il senso

dell’infinito.

2° classificato: Riccardo Cavina – Andrea Ceroni – Mattia Gentilini

3° classificato: Matilde Camorani

Classe 20 “Bendandi” Faenza

1° classificato: Ginevra Fabbri

2° classificato: Nicolò D’Amuri

3° classificato: Mariachiara Boccamazzo

Classe 2A “Bendandi” Granarolo

1° classificato: Alessia Raffoni

2° classificato: Filippo Montanari

3° classificato: Camilla Pezzi

Classe 3C “Bendandi” Faenza

1° classificato: Nicola Cattani – Maria Grazia Iovine – Nazarii Sevastianov

ex aequo con cl. 3B

Classe 3B “Bendandi” Faenza

1° classificato: Giulia Rondinini – Sabrina Babini – Denise Quintiero

ex aequo con cl. 3C

La Commissione ha valutato positivamente lo sviluppo del progetto, coordinato dalla prof.ssa Renata Marino, “OPEN GARDEN, l’orto differente” avviato, già dagli scorsi anni, nella corte della scuola secondaria di I grado “Bendandi” di Faenza.

La coltivazione e la cura quotidiana di un terreno esprimono concetti di benessere, impegno e costanza che costituiscono messaggi essenziali all’interno del concorso presentato.

Un premio di partecipazione per l’impegno e la costanza nella cura dell’orto va agli studenti Lucio Ceccolini e MarKo Palma.

Menzione speciale va alla studentessa Annalita Solaroli, per le capacità grafiche e creative dimostrate al’interno del progetto “SosteniAMOci”

La dirigente scolastica dott. Marisa Tronconi ha ringraziato l’associazione per i premi offerti e per la cifra messa a disposizione dei laboratori e dell’educazione all’arte e ha valorizzato il ruolo che l’associazione “Amici della Cardiologia“ svolge nella scuola, collaborando nell’attivazione di percorsi di educazione alla salute per formare persone responsabili dei loro comportamenti, delle loro abitudini e stili di vita.