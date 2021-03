IBS Vigilanza, sit in di protesta dei lavoratori davanti alla sede dell’azienda

Oggi, venerdì 19 marzo, diversi lavoratori di IBS Vigilanza di Ravenna hanno preso parte al sit in di protesta davanti alla sede dell’azienda, in concomitanza con lo sciopero proclamato dall’Ugl Sicurezza Civile, il sindacato più rappresentativo delle guardie giurate. Il sindacato afferma che lo sciopero segue lo stato di agitazione dei dipendenti che non aveva prodotto alcuna misura positiva da parte dei titolari dell’Istituto di Vigilanza per risolvere diverse problematiche già segnalate, come la negazione del riconoscimento salariale e il mancato miglioramento delle condizioni contrattuali e del rinnovo del contratto collettivo nazionale, che peggiorano le condizioni lavorative dei dipendenti. Da ormai diversi anni i rapporti tra l’Ugl Sicurezza Civile e IBS Vigilanza sono tesi, come ha sottolineato anche Filippo Lo Giudice, segretario nazionale del sindacato, che ha sollecitato nuovamente l’azienda a tutelare maggiormente i propri lavoratori.