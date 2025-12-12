Domani, sabato 13 dicembre, alle ore 17, il Punto Lettura Classe (via Classense 29) ospiterà l’autore Iacopo Gardelli per la presentazione del suo libro “L’Alsìr” (Fernandel Editore), romanzo balneare che racconta una riviera romagnola inedita lungo le estati tra anni Novanta e Duemila.

In un arco temporale di venti anni il romanzo di Gardelli segue il mutare degli equilibri tra i Montanari, romagnoli di origine proletaria, e i Malagola, benestanti milanesi, e ripercorre al tempo stesso alcuni dei cambiamenti politici e sociali del nostro paese.

Ospite d’eccezione il poeta Nevio Spadoni che introdurrà l’incontro con letture di Alessandra

Melandri.

Ingresso libero.

Info: puntoletturaclasse@gmail.com