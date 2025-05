Sabato 24 maggio, alle ore 20,30 nella sala teatro della Parrocchia, via F. Fuschini 48, Porto Fuori, nell’ambito dei festeggiamenti parrocchiali dedicati alla Madonna Greca, la Compagnia del Buon Umore, reciterà “I Voltagabbana”, commedia in dialetto (in tre atti) del riminese Guido Lucchini. Una storia di prorompente umanità, brillante e ambientata nella Romagna degli anni ’50. Un’epoca in cui gli ideali politici erano molto marcati e radicati nella società italiana. La storia ruota attorno ad una famiglia operaia, i cui membri, pur professando apertamente la loro fedeltà a un determinato partito politico, sono in realtà disposti a cambiare idea e schieramento politico quando giunge notizia di una cospicua ed inattesa eredità proveniente dall’Arizona. Il capo famiglia, beneficiario del lascito, deve però: 1) appartenere allo schieramento politico opposto a quello a cui già aderiva; 2) essere un assiduo praticante cattolico; 3) avere una figlia.

All’interrogativo se rimanere fedeli alle proprie convinzioni politiche o cedere alla tentazione del denaro e abbracciare un credo politico fino a quel momento avversato, scelgono, se pur in modo sofferto, la seconda opzione.

La commedia mette in scena le contraddizioni e le debolezze umane, portando lo spettatore a riflettere sull’importanza dei valori e sulla necessità di rimanere coerenti alle proprie idee. Questo anche quando si presentano allettanti opportunità di guadagno.

“I Voltagabbana” è una commedia che, attraverso una trama leggera e personaggi caricaturali, affronta temi importanti quali l’opportunismo, l’ipocrisia e la corruzione, offrendo al pubblico uno spaccato della società dell’epoca. Stimola poi una riflessione critica sulla politica e sul potere del denaro.

REGIA – Cesare Flamigni; AIUTO REGIA – Bruno Giorgini

ATTORI – Valeria Antonelli, Dario Bartoletti, Maria D’Agostino, Serena Cola, Iliana Fabbri, Stefano Facchini, Cesare Flamigni, Laura Malerba, Alessandra Minelli, Sara Minguzzi, Maria Grazia Parisi, Enrico Perini, Riccardo Ravaglia, Giorgio Ravaioli, Silvana Rinaldi, Luciano Tassinari

TECNICI – Massimo Brandolini, Scenografo, David Alessandrini, audio e luci.

RAMMENTATORE – Gianni Tappi

PRESENTA: Ivana Mengozzi