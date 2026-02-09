Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21, al cinema-teatro Veritas di via Basiago 136, di Reda, nell’ambito della locale rassegna dialettale 2026, la Compagnia del Buon Umore APS, reciterà la commedia “I Voltagabbana”, scritta da Guido Lucchini.

Storia brillante ambientata nella Romagna degli anni ‘50 e interpretata da un ricco cast di attori amatoriali. La commedia porta in scena le contraddizioni e le debolezze umane, portando lo spettatore a riflettere sull’importanza dei valori e sulla necessità di rimanere coerenti alle proprie idee. Questo anche quando si presentano allettanti opportunità di guadagno. La commedia, attraverso personaggi caricaturali, affronta temi importanti quali l’opportunismo, l’ipocrisia e la corruzione, offrendo al pubblico uno spaccato della società dell’epoca. Stimola poi una riflessione critica sulla politica e sul potere del denaro.

La regia è firmata da Cesare Flamigni, affiancato da Bruno Giorgini come aiuto regista, con scenografie di Massimo Brandolini e luci e audio curati da David Alessandrini.

Il cast include:

Cesare Flamigni (Osvaldo), Valeria Antonelli (Nora), Dario Bartoletti (Fafi), Serena Cola (Fiamma), Iliana Fabbri (Miglia), Stefano Facchini / Luciano Tassinari (don Clemente), Laura Malerba (Mercedes), Sara Minguzzi (Nilde), Maria Grazia Parisi (Leonarda), Enrico Perini (Valerio), Riccardo Ravaglia (Cavalier Ombra), Giorgio Ravaioli (Notaio), Silvana Rinaldi (Argia).

A presentare la serata sarà Ivana Mengozzi, mentre Gianni Tappi sarà il rammentatore.

Fondata nel 1952, la Compagnia del Buon Umore di Porto Fuori APS è oggi un’associazione di promozione sociale, attiva nel territorio con l’obiettivo di contrastare le solitudini, favorire la socialità e salvaguardare la cultura popolare anche tramite il teatro dialettale filodrammatico. Si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi il posto.