Nuova esercitazione al lago della Standiana per Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Le squadre in campo hanno iniziato a testare l’idrovora da 50000 l/m (Hydrosub150 + flood module) donata ai Vigili del Fuoco dal Comune di Ravenna, insieme ad una cordata di donatori, a seguito dei tragici eventi alluvionali del 2023.
L’attività si è resa necessaria per permettere di poter contare anche sulla componente volontaria della Protezione Civile in caso si debba mettere in opera l’idrovora nel territorio della provincia di Ravenna. Le operazioni hanno visto impegnati 40 volontari della Protezione Civile di tutto il territorio provinciale, più una componente dei Vigili del Fuoco di Ravenna formata sull’uso dell’attrezzatura.