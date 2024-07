I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), durante la campagna di sensibilizzazione sull’uso moderato di alcolici e test del tasso alcolemico, con l’utilizzo di due precursori chiamati “Albolblow10” per misurare il livello di alcol nei giovani che si sottoponevano volontariamente al test, sono stati protagonisti di un bel gesto che ha salvato la vita a un giovane sedicenne, del forlivese.

Verso le ore 00:15 di oggi 21 luglio 2024, a Marina di Ravenna, nei pressi del bagno “Singita”, il volontario ANC Fabio Marzufero ha agito prontamente eseguendo manovre di disostruzione su un minore in evidente stato di intossicazione acuta da alcol, con la lingua che gli ostruiva la gola. Il giovane era supportato da due giovani spaventati e preoccupati che non sapevano come agire. Grazie all’intervento tempestivo di Fabio, il ragazzo è riuscito a riprendere a respirare, consentendo l’arrivo dell’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso di Ravenna.

La prontezza e la competenza dimostrate dal volontario hanno fatto la differenza in una situazione di emergenza. La maggior parte dei settanta volontari ANC è formata all’uso del defibrillatore semiautomatico e alle manovre di disostruzione pediatrica e su adulti.

È importante sottolineare anche l’attività di supporto alla viabilità svolta da altri tre volontari, che ha contribuito a garantire un intervento efficace e coordinato tra i volontari e l’ambulanza.