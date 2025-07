Prosegue il tour di Confcommercio Ravenna in visita alle eccellenze imprenditoriali del territorio: dopo il Camping Village di Casalborsetti, la struttura eco-friendly che preserva la natura, il boutique hotel Santa Maria Foris di Ravenna, oggi tappa nei villaggi Club del Sole, simbolo di ospitalità e innovazione.

Il complesso turistico di Punta Marina Terme comprende Adriano Family Collection, Marina Family Resort e Pini Boutique Resort, strutture all’avanguardia nel settore dell’ospitalità all’aria aperta firmate Club del Sole.

La delegazione era composta dal Presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna e Direttore Confcommercio Ravenna Giorgio Guberti, dai Vice Direttori Barbara Bellucci, Paolo Giulianini e Marcella Naglia, e dal Direttore dell’Ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne Antonio Ravaglioli. Alla visita ha partecipato il Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, a testimonianza dell’attenzione con cui le istituzioni seguono le dinamiche evolutive del turismo e dell’impresa sul territorio.

Al centro dell’incontro, la straordinaria esperienza imprenditoriale di Riccardo Giondi, Presidente del Club del Sole, che con visione e determinazione ha trasformato il gruppo in una delle realtà più dinamiche e innovative del turismo open air italiano. Le strutture visitate sono esempi concreti di un’offerta turistica di alto livello, pensata per le famiglie e i bambini, con servizi moderni, spazi dedicati al tempo libero, piscine, aree giochi e ambienti immersi nella natura che uniscono comfort e sostenibilità.

Club del Sole sta attuando un ambizioso piano di riposizionamento del prodotto, con l’obiettivo di diventare la più grande catena di villaggi turistici d’Italia. La crescita è rapida: da 20 villaggi nel 2023 a 27 nel 2024, in otto regioni italiane, con strutture che vanno dalle coste al lago, fino alla montagna. Un’offerta flessibile e articolata che comprende chalet, bungalow, lodge tent, discovery, piazzole, appartamenti, camere e suite.

Il 2024 si è rivelato un anno strategico per il gruppo, con oltre 3,2 milioni di presenze, il 47% delle quali straniere. L’azienda, che conta 200 dipendenti fissi e 2.000 stagionali, ha avviato un forte investimento sulle risorse umane, dando vita al progetto Club del Sole Academy, come sottolineato dal Presidente Riccardo Giondi, per valorizzare competenze e professionalità in un settore in continua evoluzione.

Il piano di sviluppo prevede investimenti crescenti, nuove strutture, tecnologia, internazionalizzazione e promozione su scala nazionale e internazionale. Punta a superare i 30 villaggi entro il 2026-2028, con 167 milioni di euro di investimenti, oltre 170 milioni di fatturato e un EBITDA superiore al 35%. L’obiettivo è chiaro: la leadership del mercato italiano, con nuove aperture anche in Liguria e Puglia, e il superamento dei 200 milioni di euro di fatturato.

Il tour di Confcommercio Ravenna prosegue nel segno del dialogo e della valorizzazione delle imprese che innovano, investono e credono nel territorio. Club del Sole ne è un esempio virtuoso: una realtà solida, in espansione e con lo sguardo rivolto al futuro.