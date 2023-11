I Vigili del Fuoco salvano una mucca precipitata nel calanco

Un elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Bologna ha portato a termine una missione di salvataggio particolare nelle colline di Faenza. Ad essere salvata è stata una mucca intrappolata in una zona impervia di un calanco.

La squadra di terra dei Vigili del Fuoco di Faenza si è unita alla missione, rispondendo prontamente alla chiamata di aiuto arrivata alla centrale operativa. Dopo aver superato alcune zone difficoltose, la squadra è riuscita a raggiungere l’animale intrappolato.

L’elicottero dei Vigili del Fuoco ha coordinato le operazioni dal cielo, fornendo il supporto necessario per raggiungere l’animale. Il bovino è poi stato imbragato e trasportato in volo fino ad un punto sicuro.

“Quest’azione non solo dimostra l’abilità e la dedizione della squadra dei Vigili del Fuoco nell’affrontare situazioni di emergenza, ma sottolinea anche l’importanza dei loro compiti istituzionali. La loro prontezza nell’intervenire non solo salva vite umane, ma si estende anche alla salvaguardia degli animali, dimostrando il loro impegno verso la tutela di tutte le creature in difficoltà” ha commentato in una nota il Comando.

La mucca è stata restituita al suo proprietario.