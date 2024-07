I Vigili del Fuoco salvano due cavalli caduti nel canale

Due cavalli un puledrino e la madre allo stato brado sono caduti in un canale della pineta Pialassa Baiona, non riuscendo più a risalire. Due ciclisti hanno avvisato i Vigili del Fuoco, l’intervento non è stato semplice in un primo momento si è pensato di sollevarli con l’elicottero, ma invece con l’utilizzo di una gru la puledra è stata portata all’asciutto, più difficile l’intervento sul puledrino che è stato prima sedato dai veterinari. Le condizioni sei due cavalli da una prima verifica sembrano buone.