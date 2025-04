Si è tenuto oggi alle ore 10.00, presso l’oratorio dell’Annunziata e in Piazza Garibaldi l’iniziativa “Acqua è, e Vita 2025”. La campagna informativa promossa dal Comando dei Vigili del Fuoco e sotto il patrocinio della Prefettura di Ravenna continua l’analoga iniziativa svolta nel 2024 per gli altri otto comuni della provincia. Gli eventi alluvionali del settembre 2024, oltre a quelli avvenuti nel mese di maggio del 2023, hanno rafforzato l’esigenza di dedicare una serie di attività tese ad aumentare la cultura della sicurezza nei confronti del rischio alluvione di studenti e cittadini.

L’attività divulgativa è stata gestita in forma congiunta tra Vigili del Fuoco del Comando di Ravenna, 118, Polizia Provinciale Ravenna e Protezione Civile Comunale di Solarolo. In apertura i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale solarolese, del Comandante dei Vigili del Fuoco Antonio Petitto, del Vicario del Dirigente Scolastico Prof.ssa Lombardi Silvia, del Coordinatore del 118 Simone Pirastu e del Commissario della Polizia provinciale di Ravenna Luca Chiarini. È stato proiettato un filmato, realizzato dal Comando con il supporto del COEM provinciale e regionale, che ha messo in risalto, nella prima parte, l’impatto dell’alluvione e i soccorsi dei vari enti a ciò deputati (VF, Esercito, 118, Polizia Provinciale e altri) e nella seconda le testimonianze e le sensazioni di chi ha vissuto l’evento nelle vesti di persona coinvolta e soccorsa, amministratore locale e soccorritore. È seguita una parte divulgativa all’interno dell’Oratorio e una all’aperto con l’esposizione e illustrazione di mezzi, attrezzature e procedure messe in campo per affrontare l’emergenza alluvione da Vigili del Fuoco (UCL, mezzi nautici, DPI), 118, Polizia Provinciale e Volontari della Protezione Civile comunale.