Un caloroso abbraccio di benvenuto, come quelli che si riservano a un amico speciale, senza trattenere un filo di commozione. E’ quello che Massa Lombarda ha riservato ai trofei originali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup arrivati direttamente da Roma, dove appena due giorni prima erano stati gli ospiti d’onore della cerimonia con cui al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha omaggiato le nazionali italiane di tennis femminile e maschile campioni del mondo in carica. Ha fatto tappa nella cittadina romagnola, la prima delle cinque previste in regione, il ‘Trophy Tour’ lungo la Penisola, all’insegna dello slogan “Vieni a vivere un sogno. Anzi due”, voluto dalla federazione per celebrare con praticanti e appassionati un 2024 fantastico per lo sport della racchetta al tricolore. Per due intere giornate, venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, i due prestigiosi trofei sono stati esposti al pubblico all’interno dell’Oremplast Tennis Arena, così da rivivere le indimenticabili emozioni dei trionfi azzurri della squadra formata da Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (nella fase a gironi, a Bologna, erano scesi in campo anche Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli) e capitanata da Filippo Volandri e di quella in rosa composta da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, guidata come capitana da Tathiana Garbin. La loro presenza contemporanea è un inedito assoluto e non a caso è stata scelta per questa passerella proprio la città natale di Sara Errani, che nell’agosto scorso al fianco di Jasmine Paolini ha conquistato la medaglia d’oro in doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi (la prima a cinque cerchi nel tennis per il nostro Paese).

Nella serata di venerdì 31 gennaio si è svolta una cerimonia, semplice ma assai sentita, ad evidenziare il significato della presenza delle due mitiche coppe nell’impianto che ospita gli incontri casalinghi della serie A1 maschile, ma anche buona parte dell’attività del club romagnolo. “E’ un onore avere a Massa Lombarda, come primo circolo subito dopo il Quirinale, questi due trofei – ha sottolineato il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi – dove sono state viste solo dai giocatori e dalle giocatrici della nazionale e dal nostro presidente Sergio Mattarella, prima di proseguire poi nel loro giro di 80 tappe su e giù per la Penisola. Credo sia un’emozione e un onore enorme per un circolo come il nostro, di una realtà di piccole dimensioni ma il terzo in regione nella classifica del Trofeo FITP, a testimonianza della qualità dello sport massese. La nostra amministrazione ha sempre creduto e continuerà a credere nello sport, che insieme a famiglia e scuola sono gli elementi che compongono la comunità educante dei ragazzi. Ragazzi che praticano lo sport, che hanno famiglie solide alle spalle e un buon percorso scolastico, non possono che diventare campioni nella vita. Il loro nome probabilmente non comparirà su queste coppe, ma vincere significa anche avere un percorso di vita pulito ed onesto. Pertanto a nome della nostra città rivolgo un enorme grazie al circolo e alla famiglia Pagani per tutto quello che fate e per averci regalato questo momento straordinario, che forse non si ripeterà più”.

Sulla valenza di questo evento ha posto l’accento il presidente del Comitato Regionale Fitp, Gilberto Fantini. “E’ un piacere essere a Massa Lombarda per tanti motivi, prima di tutto perché questo circolo in regione è un’eccellenza per il movimento che ha sempre sviluppato, per il numero dei tesserati – le parole di Fantini – e rappresenta una piccola realtà che riesce a sviluppare sia impianti meravigliosi, come questo, sia un’attività di grande spessore. Per il tour che girerà il Paese quest’anno la scelta della Federazione è andare nei circoli, nelle case dei nostri giocatori, non più nelle sedi istituzionali. Avere questi due trofei in casa sarà difficilmente replicabile, ci speriamo, è un grande momento, sfruttiamolo. Tutto questo lo facciamo soprattutto per i nostri giovani, perché crescano all’interno di uno sport, che ora ha dei grandi riferimenti come atleti ma anche e soprattutto splendidi esempi come persone”.

Quindi il saluto del padrone di casa, il presidente del Ct Massa Lombarda, Giorgio Errani: “Sono estremamente orgoglioso ed onorato per essere riuscito a portare qui queste prestigiose coppe, motivo di soddisfazione anche per chi mi ha preceduto alla guida del circolo, svolgendo un lavoro encomiabile. Qquest’anno abbiamo raggiunto un risultato eccezionale come il 25° posto nel Gran Prix delle Scuole Tennis, segno che abbiamo fatto un discreto lavoro, ma ci stiamo impegnando per migliorarci ancora e vedremo quel che succederà…”.

A chiudere questo momento inaugurale è stato Giancarlo Pagani, in rappresentanza della famiglia da sempre al fianco del club nel progetto sportivo a 360 gradi. “Per me è un sogno, anzi sono due sogni per citare il claim che accompagna il Trophy Tour. Questo grazie ai giocatori che hanno conquistato questi ambiti trofei e alla Federazione che ci ha concesso il privilegio di ospitarli, è una bellissima emozione vivere questo momento, un’opportunità più unica che rara, qualcosa di impagabile. Come azienda Oremplast Noi accompagniamo il tennis da diversi anni perché siamo convinti che investire nello sport sia un aspetto fondamentale nella formazione delle persone, i giovani soprattutto”.

Non a caso, sono stati i bambini delle scuole cittadine tra i primi ad ammirare la Coppa Davis, trofeo assegnato alla nazione detentrice del titolo dal lontano 1900 (la prestigiosa Insalatiera d’argento e il suo meraviglioso piedistallo pesano complessivamente 105 chili, con un diametro di 107 centimetri e un’altezza di 110 centimetri) e la Billie Jean King Cup, trofeo femminile istituito nel 1960 come Federation Cup (in seguito Fed Cup) e così ribattezzata nel 2020 in omaggio alla tennista statunitense Billie Jean King, oggi 81enne, tra le fondatrici della Women’s Tennis Association e sostenitrice della lotta al sessismo nello sport. Ma anche ragazzi e ragazze partecipanti al torneo Rodeo week-end Under 11 e 12, impegnati nei due campi ai lati del tappeto e delle teche con i preziosi trofei, con l’opportunità di vivere un’esperienza straordinaria. Domenica 2 è prevista la riconsegna ai responsabili federali, per il trasferimento dei trofei al Country Club Villanova di Castenaso, tappa successiva del tour che in Emilia Romagna toccherà nell’ordine Club La Meridiana Modena, Ct Albinea e Tennis Club Faenza.