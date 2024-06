Nasce la Faenza Musei Card, un nuovo strumento che mette in rete i tre principali musei della città: il Museo Internazionale delle Ceramiche, Palazzo Milzetti e la Pinacoteca Comunale. La card verrà consegnata all’ingresso di uno dei tre musei e, una volta attivata, garantirà uno sconto sul biglietto per gli altri due enti. Dopo l’attivazione, la card avrà validità per tre giorni.