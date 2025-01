I trattori tornano a protestare: 4 giorni di presidio al porto di Ravenna

Il movimento dei trattori torna a protestare. Un centinaio di presidi organizzati in tutta Italia, per le strade o in punti ritenuti strategici, per poi confluire tutti insieme a Roma il 7 febbraio. Nel ravennate, questa volta, il punto di ritrovo sarà al porto di Ravenna, dal 28 al 31 gennaio. Lo scalo è stato scelto dal Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani per la sua importanza all’interno delle rotte del Mediterraneo per l’importazione di cereali. La minaccia è quella di bloccare l’Italia.

Le proteste sono già riprese in alcuni Paesi europei.