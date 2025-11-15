Home In evidenza I tifosi salutano il Ravenna FC in partenza per Livorno In evidenzaSportRavennaUltime newsVideo I tifosi salutano il Ravenna FC in partenza per Livorno Da Redazione - 15 Novembre 2025 0 12 Condividi FacebookTwitterPinterestWhatsAppTelegramLinkedinEmail Una sessantina di tifosi del Ravenna FC si presenta allo stadio per salutare i propri giocatori in partenza per Livorno Articoli correlatiDi più dello stesso autore I presepi mai visti di Goffredo Gaeta: inaugurata la mostra al Museo Bendandi e al Museo Gaeta Mondiali Judo Kata: bronzo ai brisighellesi Rondinini e Collini, Italia terza nel medagliere Volley: Consar di nuovo in viaggio. In Brianza l’aspetta una Cantù affamata di punti HOT NEWS I presepi mai visti di Goffredo Gaeta: inaugurata la mostra al... Fratelli d’Italia inaugura la propria sede di Faenza. Nel 2026 una... Elezioni Faenza. Petri (Fdi) sollecita Lega e Forza Italia a superare... COP30, anche a Ravenna una manifestazione di protesta: “La contesa per... - Advertisement - - Advertisement -