Sport e solidarietà, due valori che da sempre si intrecciano nel mondo del basket ravennate. Quest’anno i Leoni Bizantini, i Baghini Giallorossi e la Società Basket Ravenna si sono uniti per sostenere la famiglia di Raffaele Marianella, l’autista tragicamente scomparso nell’agguato al bus avvenuto a Rieti.

A seguito di questo drammatico evento, è stata avviata una raccolta fondi con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai familiari della vittima.

Chi desidera contribuire potrà effettuare una donazione tramite bonifico bancario sul conto corrente con IBAN IT85J3608105138236864636884, intestato a Federica Marianella, indicando nella causale “Insieme per Raffaele”.

Sarà inoltre possibile partecipare anche giovedì 13 novembre, in occasione della partita casalinga dell’OraSì Ravenna contro la Pielle Livorno, consegnando la propria offerta al banchetto dei Leoni Bizantini (anche tramite Satispay). L’intero importo raccolto sarà devoluto alla famiglia Marianella a nome delle tifoserie e della società.

“Questa iniziativa rappresenta un gesto di vicinanza e unità che dimostra ancora una volta come la passione sportiva possa trasformarsi in un segno concreto di solidarietà e comunità nei momenti più difficili”.