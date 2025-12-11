I supereroi acrobatici tornano a Ravenna per un appuntamento che promette meraviglia e divertimento. ADVS Fidas Ravenna, l’associazione dei donatori di sangue dell’ospedale, in collaborazione con DonatoriNati – Polizia di Stato, ripropone anche quest’anno uno degli eventi più emozionanti e partecipati della città.

Domenica 14 dicembre, alle ore 15:00, in Piazza San Francesco, i celebri personaggi dei fumetti — Spiderman, Flash, Hulk, Superman e altri amatissimi eroi — saliranno fino alla vetta del campanile della Basilica e da lì si caleranno in una discesa spettacolare, regalando a grandi e piccoli un momento unico.

Una volta a terra, gli acrobati saranno disponibili per foto, selfie e incontri con il pubblico.

Durante tutto il pomeriggio sarà presente anche una esposizione di mezzi e personale della Polizia di Stato, compresa la presenza del Camper Azzurro, punto informativo dedicato alla prevenzione e alla vicinanza ai cittadini.

A rendere l’atmosfera ancora più festosa sarà il Villaggio di Natale di ADVS, con dolci, vin brulè, tè e cioccolata calda, zucchero filato e tante altre golosità per tutte le età.

L’evento, oltre a essere un momento di spettacolo, ha un obiettivo speciale: sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma, risorse indispensabili per la vita e fondamentali per pazienti di ogni età.

Il gruppo dei Super Eroi Acrobatici è composto da volontari che tutto l’anno portano sorrisi nei reparti pediatrici degli ospedali italiani, seguendo il motto:

“Ovunque c’è un bambino che lotta, c’è un supereroe che combatte per la vita!”

Per questo Natale hanno scelto di condividere la loro energia con tutta la città di Ravenna.

L’Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato continua invece la sua missione quotidiana di promozione della donazione di sangue, in particolare tra gli appartenenti al Ministero dell’Interno.

ADVS Fidas Ravenna ringrazia per la collaborazione l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e la Questura di Ravenna, che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento speciale.