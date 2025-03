Giornata della Donna 2025: i soci Conad di 43 negozi della provincia di Ravenna al fianco delle associazioni antiviolenza del territorio. Nelle giornate del 7, 8 e 9 marzo, per ogni scontrino emesso in cassa, i punti vendita doneranno 10 centesimi a sostegno di Linea Rosa Ravenna, Demetra Donne in aiuto Lugo e Sos Donna Faenza.

Queste tre associazioni sono attive da anni nel fornire aiuto alle donne vittime di violenza e ai loro familiari, oltre che nel promuovere politiche di prevenzione e attività educative rivolte, in particolare, alle nuove generazioni.

Dopo i riscontri positivi degli anni passati, i soci Conad della provincia di Ravenna hanno deciso di rinnovare questa iniziativa contro la violenza di genere, nella convinzione che la sensibilizzazione sia il primo passo per combattere questo drammatico fenomeno, ancora oggi profondamente radicato nella cultura e nella società.

I punti vendita Conad che erogheranno a Linea Rosa sono quelli di Ravenna città (Conad City di Via Romea Sud 45 e Via Aquileia 3, Conad di via Grandi 2, Vicolo Tacchini 33, via Cesarea angolo via Serra; Conad Superstore di via Newton 28), oltre ai Conad City di Porto Fuori, Godo, Piangipane, Castiglione, San Zaccaria, Savio, San Pancrazio; Conad San Pietro in Vincoli, Punta Marina, Russi, Sant’Alberto, Cervia e Pinarella.

I negozi dove la raccolta andrà a Demetra Donne in aiuto Lugo sono: Conad City Filo, Massa Lombarda, Voltana, Cotignola, Conselice, Alfonsine, Fusignano, Villanova, Spesa Facile Sant’Agata sul Santerno; Tuday Conad e Superstore di Lugo e City e Superstore di Bagnacavallo.

A Faenza i punti vendita che sostengono SOS Donna sono i Conad City Corso Garibaldi e via Valgimigli, Conad via Renaccio e City via Caffarelli, Conad Superstore Filanda e Le Cicogne, oltre a Conad City Casola Valsenio, Conad Castelbolognese, Riolo Terme, Brisighella ai quali si aggiunge il Conad di Modigliana (FC).