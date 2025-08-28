Il personale sanitario dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna aderisce alla Giornata nazionale di digiuno contro il genocidio di Gaza. L’iniziativa è promossa dagli operatori e dalle operatrici del servizio sanitario della rete #digiunogaza, con l’intento di esprimere solidarietà alla popolazione e richiamare l’attenzione sulla crisi umanitaria in corso.

Inoltre, alle 18 è previsto un flash mob in piazza del Popolo, che vedrà anch’esso la partecipazione di sanitari che, con la loro presenza, testimoniano il valore universale del diritto alla cura. L’evento, che avrà inizio alle 18, sarà un momento di silenzioso e rispettoso raccoglimento per ricordare le vittime, denunciare la violenza e chiedere con determinazione una pace giusta e duratura.