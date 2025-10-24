I Rotary Club di Faenza e Forlì si sono trovati a Faenza per celebrare la Giornata mondiale della Polio, con un incontro che ha fatto il punto sulla situazione della lotta ad un virus terribile che sta ancora mietendo vittime negli ultimi due Paesi in cui è endemico: Pakistan e Afghanistan.

Nel 1985 il Rotary International ha lanciato il programma PolioPlus, un impegno globale per l’eradicazione della poliomielite. PolioPlus è uno dei più ambiziosi programmi umanitari che siano mai stati intrapresi da un’entità privata e rimarrà come un esempio di collaborazione privato-pubblico nella lotta alle malattie anche per il 21° secolo.

A fare il punto sui progressi raggiunti nella campagna vaccinale è stata Anna Favero, Coordinatrice di End Polio Now per la Zona 14 del Rotary International, che comprende i Distretti di Italia, Malta e San Marino.

Ad oggi, il Programma ha ridotto del 99,9 per cento i casi di poliomielite nel mondo, grazie al contributo di oltre 2,5 miliardi di vaccinazioni in 122 Paesi e a 2,1 miliardi di dollari raccolti. Il Rotary ed i suoi partner hanno così salvato milioni di vite, ma fino a quando ci saranno bambini a rischio (la polio colpisce in particolare i piccoli sotto i cinque anni) la missione proseguirà.