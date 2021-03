I ritardi per la riapertura del ponte Teodorico dovuti alla pandemia. Nell’infrastruttura si presenta però un difetto

I ritardi per la riapertura del Ponte Teodorico finiscono al centro del consiglio comunale a 4 giorni dall’inaugurazione della nuova infrastruttura che ha permesso di tornare a collegare a nord della stazione le due parti della città (doveva essere riaperto a fine 2020). A presentare un’interrogazione ad inizio assemblea è stata la capogruppo della lista La Pigna Veronica Verlicchi. A rispondere non è stata Rete Ferroviaria Italiana, che ha costruito l’opera, ma l’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani, che ha presentato le spiegazioni fornite in questi mese dall’ente nazionale. Al momento della riapertura si è poi manifestato un difetto di progettazione.