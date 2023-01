I RIS a Castelbolognese

Un nuovo sopralluogo nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio a Castelbolognese nel luogo del ritrovamento del cadavere di Felice Orlando, il cacciatore 49enne ucciso a fine ottobre. Dopo 73 giorni è ancora un mistero il movente dell’assassinio come pure il o i responsabili dell’atto. Diverse le piste degli inquirenti, ma nulla trapela. Nel pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo di Ravenna assieme ai colleghi della compagnia di Faenza e ai Ris di Parma, hanno ispezionato nuovamente via Barignano e il campo dove è stato ritrovato l’uomo. La scena del ritrovamento del cadavere è stata ricostruita in 3D tramite l’utilizzo di un laser-scanner. Le operazioni sono durate circa tre ore e mezza. Non è ancora chiaro che il luogo del delitto sia lo stesso del luogo del ritrovamento del corpo. Ad oggi manca ancora l’arma, un fucile da caccia, utilizzata per esplodere i due colpi fatali. Le indagini proseguono.