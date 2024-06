I residenti di Santa Lucia chiedono il servizio autobus anche d’estate: ” Fondamentale per i ragazzi”

I residenti di Santa Lucia e San Mamante chiedono al Comune di Faenza di rendere permanente la nuova linea autobus 192 che collega i due centri alla città. Per anni un collegamento in sicurezza fra Santa Lucia e Faenza è stato uno dei nodi da sciogliere da parte dell’amministrazione comunale. Troppo pericolosa infatti la strada provinciale per consentire ai ragazzi di raggiungere la scuola in bicicletta: troppo stretta e percorsa dai mezzi troppo velocemente. Troppo costosa la realizzazione di una pista ciclabile. Così il 9 gennaio 2023 è stata istituita la nuova navetta per consentire di raggiungere le scuole e le varie attività pomeridiane. 9 corse. Dopo i primi mesi sperimentali, il servizio fu sospeso d’estate e ripreso con la ripartenza dell’anno scolastico. Poi però è arrivata l’alluvione, il rimpasto della giunta e la revisione della spesa comunale. A giugno del 2023 però anche la promessa di avviare un confronto per l’estate 2024. Cambiata la giunta, cambiati i piani: troppo costoso mantenere l’autobus a giugno, luglio e agosto. Sono 180 le famiglie alle quali è cambiata la vita con l’avvio del servizio navetta. 4 i ragazzi con disabilità, in grado di sperimentare nuove autonomie. Con la sospensione del servizio d’estate il ritorno dei disagi del passato. Ora i residenti chiedono di reimpostare il confronto, per eliminare le corse superflue durante l’anno, risparmiando fondi, e consentire così qualche corsa anche d’estate