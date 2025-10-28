I residenti di San Pietro in Vincoli chiedono più sicurezza per il centro abitato

San Pietro in Vincoli chiede più sicurezza per il centro abitato. Troppo alta la velocità dei mezzi che attraversano la frazione ravennate. Puntuali gli incidenti lungo le vie di comunicazione principali, via del Sale, via Gambellara, via Senna, via Rustica o via Abbadia. La densità di traffico, già alta nel corso dell’anno, d’estate aumenta: gli automobilisti diretti al mare, provenienti dal forlivese e dal faentino, passano per quelle strade per evitare gli imbottigliamenti lungo le strade principali.