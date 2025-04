Continuano gli incontri dei repubblicani con le imprese del territorio. Domani, martedì 22 aprile, una delegazione dei candidati dell’Edera alle comunali sarà in visita alla DECO Industrie, nello stabilimento di via Braccesca, per un incontro con il presidente Antonio Campri e l’amministratore delegato Stanislao Giuseppe Fabbrino.

“Ci fa piacere continuare con DECO il tour di visite con dipendenti e dirigenti di alcune delle principali aziende del territorio comunale, avviato la scorsa settimana con le imprese del settore energetico e poi di quello portuale”, afferma il capolista del PRI Giannantonio Mingozzi. “In questo caso l’incontro è ancora più importante perché la vicepresidente di DECO, Egle Torre, è candidata nelle nostre liste come indipendente per le amministrative del 25 e 26 maggio. Ciò rappresenta un simbolo dell’impegno di oltre 250 soci dell’azienda cooperativa che è tra le più importanti d’Italia nella produzione di largo consumo per il settore alimentare, dolciario, per la cura della casa e della persona, e quindi un’eccellenza del nostro sistema produttivo”.

Inoltre, nel pomeriggio, i candidati repubblicani incontreranno nelle loro aziende alcuni produttori agricoli e del comparto agroindustriale. “Queste occasioni – conclude Mingozzi – sono fondamentali per capire direttamente dai protagonisti del lavoro e dell’economia cosa può fare ancora di più il Comune per rafforzare le condizioni di impresa, di lavoro e di innovazione fondamentali per rappresentare capacità di imprenditori e lavoratori”