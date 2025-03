Carlo e Camilla visiteranno l’Italia in un viaggio che li porterà in visita a Roma e che si concluderà, il 10 aprile, a Ravenna.

Si tratta della prima visita di Carlo III in Italia e, per l’occasione, è atteso a Ravenna anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per partecipare alle celebrazioni dell’80 anniversario della Liberazione di Ravenna.

La visita dei reali avrà come prima tappa la tomba di Dante e successivamente la regina si recherà al Museo Byron dove parteciperà ad un ricevimento con i rappresentanti dell’associazioni benefica “The Queen’s Reading Room”.

Carlo, invece, sarà in visita alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia prima di incontrare l’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Infine, la coppia parteciperà alle celebrazioni per l’80 anniversario della Liberazione di Ravenna, con un ricevimento in Municipio, e un evento dedicato alla cucina tradizionale e ai prodotti degli agricoltori regionali colpiti dalle alluvioni prima di fare ritorno a Londra.