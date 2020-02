I preparativi per l’allestimento della camera ardente di Fabrizio Matteucci in Municipio sono iniziati lunedì mattina presto per poter accogliere i tanti ravennati che nel corso delle ore si sono susseguiti per porre omaggio a colui che per 10 anni è stato alla guida della città e, per un tempo molto più lungo, punto di riferimento della politica del centro-sinistra.