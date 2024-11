Alberto Fiore e Imam Bouhouch della Ravenna Boxe si sono laureati campioni regionali di pugilato sotto la guida di Alberto Servidei.

Alla massima rassegna regionale di pugilato, i campionati regionali Élite, i due pugili Ravennati hanno conquistato il gradino più alto del podio.

Servidei, tecnico di Ravenna Boxe, si dice soddisfatto di questo torneo. Questa vittoria per Bouhouch, già vice campione italiano, è una riconferma. Fiore, invece, si è dimostrato un talento naturale disputando un ottimo torneo contro avversari più esperti.

I due pugili Fiore e Bouhouch, rispettivamente in categoria 63.5 e 92 kg, saranno impegnati a Monza per i campionati italiani in programma dal 3 all’8 dicembre.

Ravenna Boxe annuncia inoltre il ritorno della grande Boxe a Ravenna con l’evento che si terrà domenica 1º dicembre ore 16:00 al Pala Costa. Questo evento vedrà protagonisti una selezione di incontri dilettantistici, ma anche due match professionistici con i pugili Alex Mohamad e Francesco Bacchereti.