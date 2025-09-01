I Ravenna Diablos hanno scritto una nuova, straordinaria pagina nella storia del Dodgeball Italiano.

I Diablos si sono laureati Campioni d’Italia per il secondo anno consecutivo a livello maschile, vincendo tutte le partite del torneo e portando a 15 il totale dei titoli nazionali conquistati.

In campo femminile, le ragazze delle Diablos hanno confermato il loro dominio conquistando, per il terzo anno consecutivo, il Campionato Italiano e raggiungendo quota 11 titoli vinti.

Non solo: la seconda squadra ha conquistato la Medaglia d’Argento, firmando una storica doppietta.