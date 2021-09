La Patrie San Miniato 59

Raggisolaris Faenza 61

(10-15; 30-30; 45-49)

SAN MINIATO: Mastrangelo 7, Lorenzetti 18, Tamburini ne, Ciano ne, Benites 3, Candotto, Caversazio 13, Bellachioma, Quartuccio 5, Capozio 4, Scomparin ne, Tozzi. All.: Marchini

FAENZA: Bianchi ne, Mazzagatti, Ferrari, Siberna 5, Vico 9, Ballabio 13, Poggi 14, Reale 12, Petrucci 8, Ugolini. All. Serra.

ARBITRI: Fabiani e Giustarini

Finale! I Raggisolaris, pur privi di Morara fermo a scopo precauzionale, sbancano il campo di San Miniato e si qualificano all’ultimo atto del girone A dove incontreranno la Pielle Livorno, gara in programma domenica al PalaCattani. La vincente conquisterà la Final Eight di Supercoppa in programma a Lignano Sabbiadoro dal 24 al 26 settembre.

Come da pronostico la partita è intensa per quaranta minuti con entrambe le formazioni che provano in varie occasioni a piazzare l’allungo decisivo senza mai riuscirci. Trainati da un Poggi decisivo sotto canestro (14 punti e 18 rimbalzi per lui) sono i Raggisolaris a cercare lo scatto, dominando sotto canestro e colpendo in velocità con Ballabio. Il 17-10 sembra già una buona dote, ma al primo calo di concentrazione San Miniato colpisce, e con cinque punti di Tozzi agguanti la parità all’intervallo (30-30).

Al rientro in campo, Faenza paga la stanchezza perdendo troppi palloni e finendo sotto 35-40 poi quando riordina le idee riprende l’inerzia. Petrucci suona la carica con la tripla del 49-45 dando il via ad un ultimo quarto punto a punto che si chiude al fotofinish. A far saltare il banco è la tripla di Reale al 39’ per il 61-59 poi i Raggisolaris sprecano diverse volte il colpo del ko, ma sono lesti nel catturare il rimbalzo dopo il tiro di Benites nel finale che poteva vale il supplementare.