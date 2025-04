Blacks Faenza 70

Gemini Mestre 74

(18-16; 36-36; 54-56)

BLACKS FAENZA: Poletti 13, Calbini 12, Vico 5, Poggi 17, Bendandi ne, Magagnoli 2, Ammannato, Cavallero 13, Garavini ne, Fragonara 8. All.: Garelli

GEMINI MESTRE: Giordano 4, Bizzotto ne, Maiga, Galmarini 10, Mazzucchelli 13, Porcu ne, Lo Biondo 6, Contento 2, Brambilla 7, Reggiani 7, Aromando 17, Rubbini 8. All.: Ferrari

Arbitri: Spessot – Andretta

Note.

Tiri da 2: Faenza: 18/48, Mestre: 12/37;

tiri da tre: Faenza: 6/20, Mestre: 10/26;

tiri liberi: Faenza: 16/22, Mestre: 20/25;

Rimbalzi totali: Faenza: 51, Mestre: 42

Uscito per falli: Poletti

La strada dei Blacks per i play off passerà per i play in. La sconfitta con Mestre ha chiuso le porte alle prime sei posizioni, ovvero dell’accesso diretto ai play off, e ora i Raggisolaris dovranno giocare gli spareggi che coinvolgeranno le classificate dal settimo al dodicesimo posto per agguantare una delle ultime due piazze. La gara con la Gemini lascia tanti rimpianti per gli episodi sfortunati che i faentini hanno avuto (senza ovviamente nulla togliere a Mestre che ha dimostrato di valere le prime posizioni come si diceva in estate), ma la squadra ha giocato un’ottima partita e dunque il morale in vista dell’ultima sfida di domenica a Casale Monferrato è altissimo.

I Raggisolaris potranno chiudere dal settimo al nono posto. In caso di settimo e ottavo, ci sarà un solo turno di play in in casa mercoledì 7 maggio, mentre con il nono ci sarà una gara al PalaCattani domenica 4 maggio e la seconda in trasferta mercoledì 7. Tutto si deciderà nei restanti quaranta minuti di campionato.

La gara con Mestre non ha deluso le attese della vigilia con tanto agonismo e le difese che hanno prevalso sugli attacchi. Il match è sempre stato in equilibrio e i Blacks possono recriminare per i tre errori consecutivi in attacco sul 67-69 a 2’’ dalla fine che potevano riaprire i giochi. Nel finale, a chiudere i conti è Mazzucchelli, freddissimo dalla lunetta con un 6/6 che vale la vittoria.