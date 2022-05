Sarà il PalaCattani il nuovo teatro dell’accesissimo quarto di finale play off tra Raggisolaris e Tecnoswitch Ruvo di Puglia. Venerdì alle 20.30 si giocherà gara 3 nel palasport faentino, mentre domenica 4 alle 18 andrà in scena gara 4.

Previsto il pubblico delle grandi occasioni, visto anche l’equilibrio che è regnato nelle prime due sfide.

I biglietti per gara 3 si possono acquistare on line sul circuito di LiveTicket o dalle 19.30 di venerdì alla biglietteria del PalaCattani. Coloro che compreranno il biglietto per questa sfida, potranno acquistare quello per gara 4 a soli 2 euro.

IL PREPARTITA “In gara 3 dovremo fare piccoli aggiustamenti -sottolinea coach Luigi Garelli -, ma soprattutto concentrarci su alcuni aspetti tattici fondamentali che si sono ripetuti nelle due partite giocate e che devono essere migliorati. Chi riuscirà a farlo prenderà in mano la serie e passerà a condurre 2-1.

Di sicuro non dovremo più difendere come nel secondo tempo di gara 2, dove ci siamo troppo crogiolati dopo un primo tempo in cui avevamo segnato tantissimo, pensando più alla fase offensiva rispetto a quella difensiva. Un grave errore, perché se da un lato abbiamo subito 42 punti nei primi venti minuti e 40 nei secondi venti, nel secondo tempo ne abbiamo segnati solo 24 e questo devo far capire che bisognava avere una interpretazione difensiva differente.

Questo è uno degli aspetti su cui dovremo lavorare nelle prossime partite, perché se concederemo troppo faremo il gioco di Ruvo di Puglia. Inoltre dovremo recuperare le energie, perché giocare gare così intense in pochi giorni si fa sentire nelle gambe. Comunque siamo pronti per farci valere davanti al nostro pubblico che si farà sicuramente sentire come sempre”.