E’ la pallacanestro lo sport al centro dell’attenzione del Panathlon Faenza del presidente Claudio Sintoni, che organizza iil primo meeting mensile dopo la pausa estiva nella giornata di martedì 19 settembre alle ore 20.15 al bistrot ristorante “Rossini” in piazza del Popolo 22 a Faenza.

Ospiti della serata dal titolo “Raggisolaris Blacks, sempre più leoni” saranno il presidente Filippo Raggi, il general manager Andrea Baccarini, il coach Gigi Garelli e il team manager Rodolfo Rombaldoni, già play guardia di valore, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004, che nel suo palmares vanta due vittorie del campionato italiano (con Fortitudo Bologna e Montepaschi Siena), e una Supercoppa (con Siena).

Raggisolaris Blacks è una delle realtà sportive di punta della città di Faenza da diversi anni.

Nella stagione regolare 2022-23 la squadra ha concluso al secondo posto, nuovo record di vittorie in serie B per la società, conquistando i play off promozione (dove è uscita solo alla quarta partita con Real Sebastiani Rieti) e la qualificazione alla nuova serie B Nazionale.

Nella tragedia dell’alluvione è nato un incredibile rapporto tra squadra e città, con i faentini che si sono sono stretti intorno ai Raggisolaris tifando ancora di più per i giocatori che sono stati parte attiva nello spalare fango e aiutare nei drammatici momenti successivi alla catastrofe.

Quest’anno la squadra si è rinforzata ulteriormente con l’acquisto di tre nuovi giocatori e punta ancora a un torneo di vertice.