In occasione del ‘Festival della Comunità Educante’, in programma dal 6 al 13 ottobre, la Ludoteca Comunale di Faenza, lunedì 7 ottobre, a partire dalle ore 17, nei locali in piazza XI Febbraio 10, propone I racconti di Capitan Uncinetto, iniziativa in collaborazione con Dan Comerci, studente di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, che avvicinerà i partecipanti (dai 7 ai 99 anni anche non iscritti al Servizio) all’arte dell’uncinetto.

Il momento, organizzato nella Ludoteca di Faenza, intende far riscoprire la possibilità della memoria e del ricordo attraverso un momento di condivisione come può essere, per l’appunto, l’arte dell’uncinetto. Nel passato, infatti, le storie condivise e tramandate erano essenziali per costruire identità collettive e individuali. L’arte della narrazione, oggi, sembra essere un privilegio riservato a pochi. Per questo diventa importante riscoprire la gioia del racconto, anche sotto forma di gioco, consapevoli che all’interno di un gruppo le storie nascono, crescono, si dipanano, come il filo di una catenella che tutti hanno contribuito a intrecciare: una sorta di fabula attorno al fuoco di un tempo, dove, al fascino delle storie inventate si univa l’abilità manuale di creare, in questo caso, una lunga catenella realizzata all’uncinetto. Se poi la catenella è fatta con l’apporto di tanti, questa potrebbe servire a trasformarsi in cornice di un disegno e l’arte diventa concreta, tangibile, ricchezza di tutti.

Nel corso del pomeriggio, al quale sono invitati bambini, genitori e nonni, si insegneranno i passi per realizzare un piccolo manufatto all’uncinetto. Lo scopo finale sarà quello di riportare, attorno a un tavolo diverse generazioni per condividere memorie e creare storie nuove.

L’evento è aperto a tutti, iscritti e non iscritti alla Ludoteca ma con prenotazione obbligatoria allo 0546.28604 o 334.7069437 o con una mail all’indirizzo ludoteca@romagnafaentina.it

Aggiornamenti degli appuntamenti e delle iniziative sui canali social della Ludoteca comunale di Faenza