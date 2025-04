I progetti di potenziamento dell’aeroporto La Spreta rimandati alla prossima giunta

L’aeroporto La Spreta al momento non vedrà alcun progetto di ampliamento e di potenziamento delle proprie attività. Le richieste presentate in commissione conisliare, prima, e in consiglio comunale, poi, sono state bocciate dall’attuale maggioranza alla guida della città. Non si tratta però di un rifiuto definitivo. Di fronte alle richieste del mondo che ruota attorno all’aeroporto ravennate, riportate all’interno dell’assemblea politica da Lista per Ravenna, il centrosinistra ha preferito rimandare la decisione definitiva alla nuova giunta e al nuovo consiglio comunale che saranno eletti dopo le votazioni di fine maggio. Impossibile oggi per tempistiche, con l’amministrazione della città in uscita fra poche settimane, impostare una strategia. La giunta e la maggioranza, inoltre, non hanno voluto esprimere un giudizio positivo alle richieste per lasciare il nuovo governo comunale libero di decidere. Se ne riparlerà quindi dopo l’elezioni del 25-26 maggio.