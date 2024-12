Anche nei primi giorni del nuovo anno sono previsti alcuni appuntamenti nelle biblioteche del territorio. Il primo evento del 2025 sarà venerdì 3 gennaio, alle 16.30, alla biblioteca Ada Ottolenghi di Marina di Ravenna, dove si terrà “Tombola e tè in biblioteca”, con l’invito a portare con sé la propria tazza mentre le bibliotecarie offriranno tè, infusi e biscotti (prenotazione consigliata biblio.ottolenghi@classense.ra.it oppure 0544538901.

Sabato 4 gennaio alle 11, a Casa Vignuzzi, in occasione di “Una calza di libri”, ci sarà un laboratorio dedicato alla creazione di libri dai formati insoliti; dai libri-casa ai libri-giocattolo, dai libri-sonaglio ai libri-fiore. Non mancheranno dolcetti e altre leccornie. Il laboratorio è rivolto a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni ed è a cura di Immaginante.

Inoltre, fino a esaurimento, in biblioteca Classense e a Roncalceci si potrà trovare il “prestito a sorpresa”, un’offerta particolare che è stata pensata per accompagnare le festività di fine anno.

Il “prestito a sorpresa” consiste nello scegliere al buio tra una selezione di libri e film fatta dalle bibliotecarie, appositamente impacchettati come doni di Natale, in modo tale da non poterne vedere il contenuto. Per la scelta l’utente, oltre che sul proprio istinto, potrà farsi ispirare da una breve frase scritta dalle bibliotecarie sul pacchetto.