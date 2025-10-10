I pini di Lido di Savio, gli esperti: “Devono rimanere in piedi, sono sani”

Sono due gli esperti di cura e manutenzione degli alberi che il gruppo di attivisti ‘Salviamo i pini di Lido di Savio’ ha portato in città dalla Svizzera per visionare i 39 pini di viale Romagna rimasti in piedi. Il gruppo aveva chiesto al Comune un incontro formale e che potessero effettuare alcune prove sugli alberi, ma entrambe le richieste sono state rifiutate. Da una prima analisi, i pini – secondo Martin Erb e Jaime Miguel – risultano sani. D’altro canto, i due esperti contestano le prove del comune: i coefficienti utilizzati sarebbero ‘troppo severi’, manca documentazione fotografica e per effettuare le prove non sarebbero state usate le corrette procedure.