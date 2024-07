I personaggi dei cartoni di Boing in realtà aumentata in Pediatria a Ravenna

I cartoni animati di Boing si animano nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna. Dopo i monumenti trasformati in mostri e le rappresentazioni di Dante installate in un’ala del reparto nel 2022, il progetto di umanizzazione delle cure realizzato attraverso le nuove tecnologie oggi abbraccia anche i protagonisti delle avventure seguite dai bambini in televisione, grazie alla collaborazione con il canale tematico di Mediaset e Warner Bros. Discovery. La regia del progetto è ancora una volta di Marco Miccoli di Bonobolabo, la realizzazione possibile grazie alle donazioni di diversi privati e istituti della città. I pannelli in realtà aumentata sono opera di The Oluk

Hanno contribuito alla realizzazione di questo secondo corridoio i donatori Marco Miccoli di Bonobolabo, La BCC ravennate forlivese e imolese, l’Associazione A.G.E.B.O. Odv, Fabio Marzufero e Giusy Padovano, Paolo Liverani e i “colleghi di Grisù”.